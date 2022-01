Brief: „Innenminister wird Polizisten verlieren“

Offener Brief an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP): Einige Polizisten warnen darin vor einer Spaltung der Gesellschaft sowie im Polizeiapparat bezüglich der Impfpflicht und richten einen Appell an den Innenminister, sich gegen eine Impfpflicht und die Diskriminierung ungeimpfter Kollegen ein- sowie 3G am Arbeitsplatz auszusetzen.