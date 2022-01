Drei Festnahmen nach Auseinandersetzung

Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen sind in der Stadt Salzburg am Samstagabend mehrere Männer zum Teil schwer verletzt worden. Zwei 23-jährige afghanische Staatsbürger mussten mit Stichwunden ins Krankenhaus gebracht werden, ein ebenfalls 23-jähriger Afghane wurde an der Hand verletzt. Ein 17-jähriger Tschetschene hatte eine Verletzung am Kopf, teilte die Polizei mit.