Im Stadttheater: „Figaro lässt sich scheiden“

„Es ist faszinierend, wie Horváth auf Beaumarchais Trilogie zur Geschichte um den Friseur und Diener Figaro zurückgreift und das Stück doppelt versetzt“, so Martina Gredler, der sowohl die politische als auch die private Ebene wichtig ist, die in dem 1937 in Prag uraufgeführten Horváth-Stück „Figaro lässt sich scheiden“ zu tragen kommt.