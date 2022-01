Klirrend kalt am Morgen, dann folgen Plusgrade

Am meisten schneit es am Montag entlang der Alpennordseite. Trocken bleibt es im Süden, dort sowie im Nordosten lockert laut ZAMG-Prognose die Bewölkung am Nachmittag auf. Der Wind weht schwach bis mäßig, entlang der Tauern und am Alpenostrand auch lebhaft. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus acht und plus zwei Grad, die Nachmittagstemperaturen größtenteils zwischen minus zwei Grad und plus vier Grad.