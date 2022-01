Coronavirus als Generationenkonflikt

3. Was tun? Gesellschaftlich müsste man in der Coronapolitik die Quadratur des Kreises schaffen und die schutzwürdigen Interessen von Teenagern und Oldies genau gleich berücksichtigen. Doch sind die Gruppen nach Alter in einer Hinsicht sehr ungleich. Weil man erst ab 16 Jahren wahlberechtigt ist, gibt es mehr als doppelt so viele über 80(!)-jährige Wähler als Jungwähler. Mit anderen Worten: Denken Regierung und Regierungsparteien wahltaktisch, machen sie politisch in der Pandemie das, was „die Alten“ wollen.