Diebstahl bei Spendenaktion für Etienne (4)

Norbert Stadler ist sauer. Zu Recht. Diebe suchten in der Nacht zum 7. Jänner die Spendensammelstelle heim und stahlen eine 700 Euro teure und 75 Kilogramm schwere Feuerschale – ein „handgefertigtes Unikat“, so Stadler. Stunden zuvor hatte der Adneter mit anderen Glühwein to go verteilt – als Teil der Spendenaktion. Einheimische haben wie berichtet die Aktion „Tausend Lichter für Etienne“ ins Leben gerufen. Es handelt sich um eine Spendenaktion für den süßen Vierjährigen, der aufgrund der seltenen Genbesonderheit – in der Fachwelt als Angelman Syndrom bezeichnet – in seiner körperlichen und geistigen Entwicklung stark eingeschränkt ist.