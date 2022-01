Ein See, so schön wie ein Smaragd

Seit Mai 2015 existiert im Alpsteingebirge ein sogenannter Whiskytrek. Initiiert wurde dieser von der Brauerei Locher AG, die unter anderem den Säntis Malt Whisky herstellt, zusammen dem Bergwirte-Verein. Die im Verein vertretenen 26 Berggasthöfe wurden jeweils mit einem eigenen Whiskyfass ausgestattet. In jedem befindet sich das gleiche Grunddestillat, doch die Fässer unterscheiden sich voneinander durch Holzart und vormalige Belegung. Die Behälter sind aus amerikanischer, portugiesischer, französischer oder russischer Eiche und waren zuvor unter anderem mit Süßwein, Merlot, Zwetschgenbrand, Pinot Noir, Sherry oder Bier gefüllt. So verfügt ein jedes Berggasthaus über seinen eigenen, spezifischen Whisky. Diese können während der Saison verkostet und gekauft werden. Mehr Info: www.whiskytrek.com oder www.alpstein.ch Im Juli 2009 und 2010 verfärbte sich der Seealpsee rot. Grund dafür war eine hohe Dichte der Alge Tovellia sanguinea. Diese gedeiht besonders gut in nährstoffarmen Kaltwassern in Höhenlagen über 1000 Meter. Einer Mitteilung des Amtes für Umwelt- und Gewässerschutz im Kanton Appenzell Innerrhoden zufolge, ist dieser Effekt auf die Bildung eines mit Sauerstoff gesättigten Sediments zurückzuführen. Dies soll mit der zunehmenden Reinheit des Gewässers in Verbindung stehen. Um den genauen Zusammenhang zu erforschen, entnahmen Berufstaucher der Universität Konstanz Proben.