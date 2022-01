„Vorstadtweiber“-Finale startet mit Dessous-Party

Hinter der Produktion stehen erneut Drehbuchautor Uli Brée sowie Mirjam Unger und Harald Sicheritz, die bei je fünf Folgen für die Regie verantwortlich zeichnen. Gedreht wurde von November 2020 bis Mai 2021 in Wien und Umgebung. Wohin die Reise diesmal geht, verrät Köstinger in einer Aussendung des ORF: „Es geht zurück zum Anfang, dorthin, wo es vor vielen Jahren angefangen hat. Allerdings sind die Figuren älter geworden und haben damit auch zu kämpfen.“ Auch Proll meint: „Es geht ums Älterwerden - die ,Vorstadtweiber‘ werden damit konfrontiert, dass sie vielleicht schon am Abstellgleis sind und nicht mehr zum gesellschaftlichen Leben in der Vorstadt dazu gehören.“