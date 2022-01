Kreatives Duo bringt das Holz zum Leuchten

Als Master der Holztechnologie hat Bernhard Lapusch sein Studium in Salzburg abgeschlossen und sich danach mit seinem Kommilitonen Florian Gschweidl selbstständig gemacht. „Vor zwei Jahren verwirklichten wir unsere Idee, individuelle Holzurnen herzustellen, und so wurde unser Betrieb Edelzweig geboren“, sagt Lapusch in seiner Werkstatt in Krottendorf.