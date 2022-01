Wahl in Lienz: 33 Gemeinden und viele Listen

33 Osttiroler Gemeinden

Die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in den 33 Osttiroler Gemeinden zeichnen sich durch einen besonderen Aspekt im Tiroler Wahlrecht aus: Es gibt kein Nein. Das bedeutet: Gibt es nur einen Bürgermeisterkandidaten, werden diesem automatisch 100 Prozent der gültigen Stimmen zugeordnet. So wurde Josef Mair zum Bürgermeister von Dölsach und Josef Mair zum Bürgermeister von Außervillgraten. Nein, kein Fehler. Die beiden Gemeindechefs heißen tatsächlich gleich. Dafür sind die Wahlbeteiligungen unterschiedlich: In Thurn war sie mit 91 Prozent sehr hoch, in Virgen mit 57 Prozent sehr gering.