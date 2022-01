Zahl der Gurgeltests in der Steiermark stagniert

Etwa 250.000 PCR-Gurgeltests könnten jede Woche in der Steiermark dank eines Labors in Graz ausgewertet werden - doch nur 30.000 werden abgegeben. Das zeigen auch Zahlen der letzten Kalenderwoche. Jeweils mehr als dreimal so viele PCR-Tests wurden an den Teststraßen und bei den Apotheken durchgeführt.