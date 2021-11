Start für PCR-Gurgeltests: Das müssen Sie wissen

Wo kann ich die Probe schließlich abgeben?

Das Proberöhrchen kommt in einen Schutzbeutel und zurück in die Verpackung und sollte sofort abgegeben werden. Dafür stehen 460 Standorte zur Verfügung: neben den Apotheken auch alle steirischen Sparfilialen. Dort gibt es weiße Rückgabeboxen in der sogenannten Nachkassazone. Die Proben werden zweimal täglich abgeholt und in ein Labor gebracht. Bei etwa 60 Spar-Standorten gibt es zudem Metallboxen im Freien, die auch an Sonn- und Feiertagen entleert werden. Die Liste dieser Standorte finden Sie hier.