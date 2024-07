Lkw-Blinken falsch gedeutet: Auto fuhr in Graben

Die 26-jährige Wienerin war Donnerstagmittag auf der B96 von Scheifling in Richtung Murau unterwegs. Als der vor ihr fahrende Lkw-Lenker (60) links blinkte, um abzubiegen, dachte die Frau, dass er ihr ein Zeichen zum Überholen geben würde. Sie setzte daher zum Überholen an, obwohl es in diesem Abschnitt ein beschildertes Verbot gibt.