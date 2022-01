SPÖ-Jugendchefin feierte mit Baustellen-Besetzern

Wie in Beiträgen in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram zu sehen ist, hat Claudia O’Brien, Vorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ, den Silvesterabend gemeinsam bei den Aktivisten im Protestcamp in der Hirschstettner Straße in der Wiener Donaustadt verbracht. Versehen war ihr Posting mit den Worten: „Auf ein kämpferisches Jahr 2022“.