Flüchtiger Mafia-Boss nach 20 Jahren gefasst

„Wie habt ihr mich gefunden? Ich habe meine Familie seit zehn Jahren nicht mehr angerufen“, sagte Gammino am Tag seiner Festnahme, dem 17. Dezember, in der Nähe von Madrid. Gammino, der Chef eines Clans aus der sizilianischen Stadt Agrigent, gegen den auch der 1992 ermordeten Anti-Mafia-Staatsanwalt Giovanni Falcone in den 1980er-Jahren ermittelt hatte, fühlte sich sicher als Geschäftsmann und Koch in Galapagar, einer Stadt mit 25.000 Einwohnern im Herzen Spaniens. Er dachte, er hätte alle Verbindungen zur Vergangenheit abgebrochen. Aber die Spuren des „Paten“ sind überraschenderweise wieder aufgetaucht.