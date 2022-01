Alkoholisierter flüchtete grölend mit E-Scooter

Grölend mit einer Bierflasche in der Hand war am Dienstag gegen 18 Uhr in Wien-Wieden in der Paniglgasse ein 24-jähriger Mann auf einem E-Scooter unterwegs. Als Beamte ihn kontrollieren wollten, ergriff er auf dem Roller die Flucht. Bei der Amtshandlung wurden zwei Einsatzkräfte verletzt.