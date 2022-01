Neuer Obmann für SV Spittal ist voller Tatendrang

Verein liegt ihm am Herzen

Der Unternehmer Michael Pöcheim-Pech, der in Spittal aufgewachsen ist, mit seiner in Graz ansässigen PR-Agentur „Dreams Happen“ Unternehmen in ganz Österreich berät, übernimmt. Dem 43-Jährigen ist der Verein eine Herzensangelegenheit. „Mit der Kampfmannschaft als überregionales Aushängeschild und 200 Kindern und Jugendlichen in Nachwuchsteams ist der SV Spittal eine unverzichtbare Säule im gesellschaftlichen Leben des gesamten Bezirkes, das wollen wir in Zukunft noch stärker herausarbeiten.“