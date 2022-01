FPÖ-Chef: „Ich werde der Spitzenkandidat sein!“

Für Angerer, seit 2. Oktober der Parteiobmann, aber als Nationalratsabgeordneter eher im Bund als im Land verankert, könnte die Wahl zur Herausforderung werden. „Das sehe ich nicht. Ich werde der Spitzenkandidat sein und als Nationalrat in die Wahl gehen. Danach schauen wir dann weiter.“ Wie dieses „weitere Ausschauen“ aussehen könnte, ist für Erwin Angerer klar: „Wir wollen gestalten und wir wollen regieren. Und wir wollen so nah wie möglich an die 30 Prozent.“