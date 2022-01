SVV-Jahreskarten: Jetzt hat die Post gepatzt

Dieses Mal hat jedoch die Verteilmaschine der Post in Wals-Siezenheim die Briefe wieder ausgespuckt, anstatt sie richtig zuzuordnen. „In Einzelfällen ist es zu einer Beschädigung gekommen. Die betroffenen Sendungen haben wir daher an den SVV retourniert“, erklärt ein Sprecher der Post. Auch den Kunden, die ihr Jahresticket in dem Fall nicht rechtzeitig bekamen, hilft nur Warten. Die Karten wurden mittlerweile in neuen Kuverts aber wieder an sie versandt. Per Post.