SV Ried startet in die Vorbereitung fürs Frühjahr

Die SV Ried ist am Montag unter Neo-Trainer Robert Ibertsberger vollzählig in die Frühjahrsvorbereitung gestartet. Die derzeit sechstplatzierten Innviertler wollen in die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga, Neuzugänge wird es wohl keine geben. Auf ein Trainingslager im Ausland verzichtet man.