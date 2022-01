Über 34.000 Fahrten mit Linzer Leih-City-Bikes

Über 90 Prozent Gratis-Fahrten

Anfangs litt das System noch an Kinderkrankheiten - monierten Gegner die fehlende Anbindung an die Kepler-Uni in Urfahr und die Tarifgestaltung nach den ersten 30 Gratis-Minuten. Inzwischen verfügt der Radverleih über ein breites Netz von 42 Stationen und auch die Tarif-Beschwerden sind verflogen. Was wohl auch damit begründet ist, dass die Linzer die City Bikes am Liebsten für kurze Wege nutzen, wie auch VP-Verkehrsstadtrat Bernhard Baier weiß: „Bei 91,6 Prozent der Ausleihen beträgt die Fahrtdauer maximal 30 Minuten, was bedeutet, dass die meisten Fahrten gratis unternommen werden.“