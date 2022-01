Dreikönigstag bringt uns den Winter zurück

Wintersportler warten schon

Erst ab Mittwoch soll, zur Freude der Wintersportler, eine Kaltfront eintreffen und am Dreikönigstag am Donnerstag auch für Morgenfrost bis in die Niederungen sorgen, die Schneefallgrenze sinkt auf 600 Meter. Am Nachmittag sind maximal drei Plusgrade zu erwarten, dazu bläst kalter Wind.