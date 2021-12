Heuer feiern wir so warm wie nie ins neue Jahr

Nichtmal annähernd so warm wie heuer war es in den vergangenen zehn Jahren in der Silvesternacht in Oberösterreich. 2016 wanderten die Temperaturen sogar weit unter die 0 Grad. Heute Nacht ist alles anders: „Im Zentralraum kann es um Mitternacht bis zu neun Grad haben. Der Jahreswechsel ist in ganz Oberösterreich trocken“, sagt Ubimet-Meteorologe Christoph Matella. Mit zumindest zehn Grad erwarten wir einen „heißen“ Jahreswechsel, wie es ihn seit Beginn der stündlichen Aufzeichnungen 1941 noch nie gab.