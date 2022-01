Nach Streit führt Gemeinde ehemaliges Café selbst

Mehr als elf Jahre führte die Familie Weissmann das Café Puls in Franzen. Unter den erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen der Pandemie kamen die Wirte mit den Zahlungen in Bedrängnis. Im Mai sprang die Landes-FP ein und unterstützte die Familie. Einen Monat später beschloss die Gemeinde dennoch die Kündigung des Pachtvertrages und ließ ein neues touristisches Konzept erstellen. Während FP-Klubobmann Udo Landbauer dem Bürgermeister „Wortbruch“ und die „Zerstörung der Existenz einer langjährigen Wirtefamilie“ vorwarf, führte der Ortschef unzufriedene Gäste in der Bevölkerung sowie eine Reihe von fehlenden Dienstleistungen für das daneben befindliche Jugendgästehaus an, die letztlich Mitarbeiter der Gemeinde erledigen mussten.