Zu viel: Wirtefamilie wird rausgeworfen

Nachdem das Café Puls in Franzen im Bezirk Zwettl mit den Zahlungen in Verzug kam, sprang die Landes-FP gegenüber der Gemeinde Pölla in die Bresche - die „Krone“ berichtete. Dem Bürgermeister reicht es jetzt trotzdem: Bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag wurde der Pachtvertrag gekündigt.