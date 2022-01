USA: Flugverkehr weiterhin stark beeinträchtigt

Der Flugverkehr in den USA ist wegen Personalmangels in der Corona-Pandemie und schlechten Wetters weiterhin stark eingeschränkt. Am Samstag wurden laut der Website Flightaware.com mehr als 2700 Flüge gestrichen. Weltweit waren es demnach mehr als 4600 Flüge. So musste etwa die US-Fluggesellschaft SkyWest 23 Prozent ihres Flugplans streichen.