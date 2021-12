Italien meldet mehr als 144.000 Neuinfektionen

In den vergangenen Tagen stieg zudem die Zahl der durchgeführten Coronatests stetig an: 1,24 Millionen Tests wurden in den vergangenen 24 Stunden gezählt, was ebenfalls einen Rekord bedeutet. 11,7 Prozent der Getesteten waren positiv. Vor den Teststationen bildeten sich auch am Freitag lange Schlangen. In einigen Städten wurden die Test-Kits knapp.