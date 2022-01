2.581.519 Impfungen in Oberösterreich verabreicht

„Bester“ Impfmonat war der Juni 2021 mit insgesamt 416.355 Impfungen, gefolgt vom November 2021 mit 397.040 und Dezember mit 391.744 Schutzimpfungen gegen COVID-19. Die meisten Impfungen an einem Tag, insgesamt 31.426, wurden am 2. Juni durchgeführt. Geboostert wurde am Häufigsten am 26. November mit 21.520 Drittstichen.