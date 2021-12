Fall Maxwell erhöht Druck auf Prinz Andrew

„Prinz Andrew sollte in königlichen Stiefeln zittern“

„Prinz Andrew sollte in seinen königlichen Stiefeln zittern“, sagte die Anwältin Lisa Bloom, die mehrere Epstein-Opfer vertritt, der Zeitung „Daily Mail“. „Unglücklicherweise für Andrew geht es nicht mehr so sehr um Beweise und Belege oder was, wenn überhaupt, mit Virginia Giuffre passiert ist“, zitierte das Blatt einen namentlich nicht genannten Beobachter des Königshauses. „Es geht nur um die öffentliche Wahrnehmung.“