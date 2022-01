Doppel-Jubiläum für Universität Salzburg

Universitätsgründungen im 17. Jahrhundert waren nicht simpel: Bevor eine solche entstehen konnte, musste eine Stadt ein Gymnasium besitzen - dieses konnte dann nach dem O.K. von Papst und Kaiser „universitas magistrorum et scolarium“ (Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden) erweitert werden, heißt es in der Chronik der Uni. In Salzburg kam noch das Spezialproblem dazu, dass hier der Jesuitenorden nicht angesiedelt war, der für gewöhnlich die Lehrkräfte stellte.