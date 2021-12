Automatisches Waffenverbot für Gefährder fixiert

Viele sind vermutlich überrascht, dass so etwas in der Vergangenheit noch nicht der Fall gewesen ist. Wie wurde das bisher gehandhabt?

Es ist am jeweiligen Polizeiorgan gelegen, einzuschätzen, ob die Voraussetzungen für ein vorläufiges Waffenverbot gegeben waren oder nicht. So etwas birgt jedoch Fehlerquellen.