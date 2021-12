Steirische Polizei rüstet sich für Silvester-Nacht

Die Steirer feiern heute das zweite Corona-Silvester, schon allein wegen der frühen Sperrstunde um 22 Uhr schaumgebremst. Viele lassen heuer auch lieber Sektkorken als Feuerwerke knallen - aus Rücksicht auf Mensch und Tier. Und weil, und daran muss immer erinnert werden, Böllern im Ortsgebiet nicht erlaubt ist! Lockern können steirische Bürgermeister dieses Verbot nur per Verordnung, was aber nur in den seltensten Fällen geschieht.