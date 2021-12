Technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen

Nach dem verheerenden Hausbrand in der Innsbrucker Kapuzinergasse am Mittwochnachmittag laufen die Ermittlungen der Polizei weiter. Ein technischer Defekt konnte in der Zwischenzeit ausgeschlossen werden. Die Stadt Innsbruck brachte indes mehrere obdachlos gewordene Bewohner in Notunterkünften unter. Der Schaden geht in die Millionen.