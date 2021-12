Geheim-Prostitution in Wiener Wohnungen boomt

Anbahnung erfolgt straffrei über ein Internetportal

Da diese Art der Anbahnung in Österreich nicht verboten ist, blühte das Geschäft auch rund um die Weihnachtsfeiertage. Und wenn nun am 31. Dezember so manche Silvesterrakete illegal abgefeuert wird, ist wohl auch damit zu rechnen, dass so mancher Sektkorken bei einem feuchtfröhlichen „Schäferstündchen“ knallen wird.