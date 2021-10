Illegale Sexdienste: Rotlichtszene schlägt Alarm

„Die Strafen schrecken die Damen nicht ab“

„Wir wurden während der Lockdowns finanziell tatsächlich sehr gut unterstützt. Aber nun muss sich die Politik etwas einfallen lassen. Die Polizei ist allein schon aus personeller Sicht mehr oder weniger machtlos - zumal die Frauen bei der illegalen Arbeit in den Wohnungen in flagranti erwischt werden müssen. Und selbst dann sind die behördlichen Strafen viel zu gering. Diese schrecken keine Dame ab“, so Stern.