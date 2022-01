Corona ließ Quellen versiegen: Kinderärztin hilft

Für Erika Hronicek war es die zweite Freiheit, als sie als langjährige Kinderärztin von Zwettl ihre Praxis schloss und sich seither für Hilfe in Afrika einsetzt. Zuerst in Ghana, engagiert sich die heute 72-Jährige seit fast 15 Jahren in Ruanda, wo „Armut und Hunger noch viel größer sind“, wie sie sagt. Sehr viel Hilfe ist hier mittlerweile angekommen.