Hohe Preise: Bücher werden in Türkei zum Luxusgut

Papierpreis binnen eines Jahres verdoppelt

Angaben des Verlagshauses Kirmizi Kedi zufolge stieg der Preis für Papier binnen eines Jahres von 700 bis 800 US-Dollar auf zuletzt 1500 Dollar pro Tonne, was auch an Engpässen in der Lieferkette liegt. Die Türkei ist aber von den Einfuhren abhängig, 2018 importierte sie für drei Milliarden Dollar (umgerechnet rund 2,6 Mrd. Euro) Papier.