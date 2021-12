Türkische Lira neuerlich auf Rekordtief gefallen

Vor der in dieser Woche erwarteten erneuten Zinssenkung ist die türkische Lira erneut auf ein Rekordtief gefallen. Ihr Kurs gab am Montag auf bis zu 14,99 zum US-Dollar nach, nachdem er am Freitag noch bei 14,10 gelegen hatte. Die Landeswährung hat damit in diesem Jahr bereits rund 47 Prozent an Wert verloren.