Corona-Fall: „Kitzloch“-Chef versteht Wirbel nicht

„Après-Ski so wichtig wie der Opernball“

Zangerl, der sich zum Saisonauftakt für den unbedingten Erhalt der „Kultureinrichtung“ Après-Ski ausgesprochen und das kollektive Partymachen nach dem Einkehrschwung als „so wichtig wie der Opernball (Anm. ,der übrigens abgesagt wurde ...)“ bezeichnet hat, hat naturgemäß auch mit den Corona-Bestimmungen seine liebe Not. So verstünde er nicht, welchen Unterschied es mache, ob die Sperrstunde 22 oder 23 Uhr sei: „Das ist wieder so eine politische Gschicht.“