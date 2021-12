„Kitzloch“-Mitarbeiter ungeimpft, kein Omikron

International in den Schlagzeilen

Das „Kitzloch“ war zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 mitsamt Ischgl international in die Schlagzeilen geraten. Am 7. März war ein Testergebnis des Barkeepers der Après-Ski-Bar positiv. Die Mitarbeiter des „Kitzloch“ wurden folglich isoliert und das Lokal vorübergehend gesperrt. Am 8. März wurde öffentlich, dass zuvor erkrankte Isländer im „Kitzloch“ waren. Am 9. März wurde das Lokal schließlich behördlich gesperrt.