Familie verlor bei Inferno alles: Viel Mitgefühl

Rund 600 Einwohner leben in der beschaulichen Stadtrandsiedlung von Möllersdorf. Man kennt und hilft sich, vor allem, wenn die Not so bitterlich groß ist. Die Eltern und der dreijährige Sohn mussten ja am Montag mitansehen, wie ihr Heim in Flammen aufging und fast alle Habseligkeiten verbrannten. Lediglich mit Pyjamas bekleidet, wurden die Opfer aber umgehend in einer „Notwohnung“ der Gemeinde Traiskirchen untergebracht – Bürgermeister Andreas Babler organisierte dies sogar aus seinem Weihnachtsurlaub.