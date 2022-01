Diese Genuss-Trends erwarten uns im Jahr 2022

Pünktlich zum Jahresbeginn hat der International Food Information Council (IFC) in Washington Daten über die veränderten Ernährungsgewohnheiten in aller Welt zusammengetragen. Was den Experten dabei vor allem ins Auge stach: Bodenständiges Essen boomt, alte Rezepte erleben eine Renaissance. Die Menschen wollen einfach und zugleich einfach gut essen, und wenn dabei Kindheitserinnerungen aufsteigen - umso besser.