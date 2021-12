Chinesische Stadt testet erneut 13 Mio. Bürger

In der Millionenstadt in der im Nordwesten des Landes gelegenen Provinz Shaanxi war im Dezember der schwerste Corona-Ausbruch in China seit 21 Monaten festgestellt worden. Am Montag stieg die Zahl der Corona-Infektionen in Xi‘an nach Behördenangaben um 150 auf insgesamt rund 650 Fälle seit dem 9. Dezember. Am Sonntag verzeichnete man landesweit 206 neue Ansteckungen mit Covid-19 - so viele wie seit dem März 2020 nicht mehr.