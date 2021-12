Publikum ist hungrig nach Kunst

Zu der optimistischen Stimmung, die beim Publikum herrscht, passend auch die erste Premiere des Tages. „Very Little Circus“ heißt das Stück, mit dem das Schweizer Clown-Duo Wakouwa Teatro auftritt. Es geht, neben all der Komik, um ein ernstes Thema: Um’s Weitermachen, egal was im Leben so daher kommt.