700-Kilo-Stier verjagt: Luca rettet Nachbar Leben

Am 14. Dezember wollte Luca Sinzinger um 15 Uhr am 300 Meter entfernten Nachbarhof in St. Marienkirchen/Sch. vorbei schauen. Doch er entschied sich kurzfristig um und kam dort bereits eine halbe Stunde früher an – gerade rechtzeitig, um eine Tragödie zu verhindern. „Ich hab’ Schreie aus dem Laufstall gehört. Das war der Fredi, der vom Stier attackiert worden ist“, erzählt der 13-Jährige, der erkannte, dass sich der 20-Jährige in Lebensgefahr befindet.