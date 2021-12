Omikron wirbelt weiter Flugpläne durcheinander

Wenig Betrieb in der Luft

Auch aktuell ist wenig Betrieb in der Luft. Über Weihnachten sind weltweit rund 6300 Flüge ausgefallen oder abgesagt worden. Die vielen Flugausfälle in einer der Hauptreisezeiten des Jahres sind nach Angaben der Fluggesellschaften darauf zurückzuführen, dass viele Piloten, Flugbegleiter und andere Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert sind oder unter Quarantäne stehen. Die meisten Annullierungen entfielen auf chinesische Fluggesellschaften, rund ein Viertel auf die USA.