Russland - USA: Dialog statt Krieg

Erstaunlich war allerdings schon seit Putins Vorstoß die müde Reaktion des Weißen Hauses auf diesen Truppenaufmarsch und die Unterstellungen in dem Forderungskatalog an die Adresse des Westens. Drohungen gehören umgehend und scharf zurückgewiesen! Nicht US-Präsident Biden, sondern der sonst eher zurückhaltende norwegische NATO-Generalsekretär Stoltenberg wurde in dieser Krise Gesicht und Stimme der Bedrohungsabwehr.