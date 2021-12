Wie lebt man ohne den Duft von Weihnachten?

Gerüche sind mit Verstand kaum zu fassen. Sie gehen in das limbische System, das für Emotionen zuständig ist – also quasi ins Unbewusste, lenken Gefühle, rufen Erinnerungen hervor. Geruch hat mit Erfahrung zu tun: Was uns Geruch vermittelt, „worauf wir programmiert sind, das ist erlernt“, so Christian Müller von der Ambulanz für Riech- und Schmeckstörungen, MedUni Wien. Daher komme auch dieses „Ich-kenn-das-von-woher-Gefühl“, weiß Barbara Lieder vom Institut für Physiologische Chemie, Uni Wien.