Bad Radkersburg: Wo Grenzen verschwimmen

Hana Vajs ist eine von 15 bis 20 Slowenen pro Jahrgang, die hier in die Schule gehen. Tag für Tag setzt sich die 16-Jährige in Veržej in den Bus und überquert die Mur. „Hier zählt die Mitarbeit, nicht nur die Noten, in Slowenien ist das anders“, erklärt sie. Deutsch hat Vajs schon vorher in der Schule gelernt. „Den Dialekt zu verstehen war am Anfang schwer. Aber jetzt habe ich mich schon daran gewöhnt.“