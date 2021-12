Während Weihnachtsessen geriet Küche in Brand

Ein Familienvater hat am Heiligen Abend einen Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in Wiener Neustadt verhindert. Der 49-Jährige hatte die Flammen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte unter Kontrolle gehalten. Die Eltern und vier Kinder im Alter von vier, zwölf, 13 und 17 Jahren mussten vom Rettungsdienst versorgt werden.